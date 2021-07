Policial militar agride homem com pedaço de madeira no interior de SP

No fim de maio um policial militar agrediu um jovem negro em Caieiras, na Grande SP, em ação que também foi gravada. Antes de dar um soco na boca do rapaz, um dos policiais o chama de "lixo" e "negão". "Vai tomar no seu cu. Abaixa a bola aí, negão. Aqui comigo você não é porra nenhuma", diz o agente.

Em nota, a corporação diz repudiar os atos. "A Polícia Militar reafirma o seu compromisso de proteger as pessoas, combater o crime e respeitar as leis, sendo implacável contra pontuais desvios de conduta."

