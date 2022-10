Policial é chamado de 'macaco' durante abordagem em Mato Grosso do Sul

A Polícia Civil ainda informou que a investigação do caso está sob responsabilidade da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado. A identidade do suspeito e do policial não foram reveladas.

Inicialmente os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de vias de fato e, ao chegar no local, notaram que o jovem estava alterado e também fazia ameaças aos moradores do local.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um soldado da PM (Polícia Militar) foi vítima de injúria racial durante uma abordagem realizada neste domingo (9) em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Segundo informações da Polícia Civil, um jovem de 22 anos que foi preso em flagrante teria chamado o policial de "macaco" durante a abordagem que aconteceu no bairro Nova Lima.

