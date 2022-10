Congonhas tem mais de 70 voos cancelados; veja orientações das companhias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cancelamento de voos por causa do estouro do pneu de um avião de pequeno porte, no início da tarde deste domingo (9), em Congonhas, levou companhias aéreas a orientarem passageiros a evitar o aeroporto na zona sul de São Paulo ou procurarem o status de sua viagem em seus sites.

Segundo a Infraero, entre 13h32 e 19h, 34 voos foram cancelados na chegada e 37 na saída como consequência do incidente em Congonhas.

A Latam sugeriu que os passageiros busquem o status do voo em seu site. Segundo a companhia, todos os clientes com voos domésticos programados com origem, conexão ou destino em Congonhas para este domingo têm total flexibilidade para postergar ou cancelar suas viagens sem custo, podendo remarcar ou pedir o reembolso integral das suas passagens aéreas sem cobrança de multa e de diferença tarifária em até 15 dias da data do seu voo original.

A Latam também disse que os passageiros que puderem optar por essa flexibilidade não devem se dirigir ao aeroporto. A flexibilização voluntária pode ser acessada por meio da central de vendas e serviços (4002-5700 nas capitais ou 0300-570- 5700 nas demais localidades do Brasil).

A companhia afirmou ainda que clientes que tiveram voos cancelados ou atrasados em função do incidente em Congonhas devem solicitar remarcação ou reembolso diretamente em Minhas Viagens também com a mesma flexibilização mencionada acima. Se tiverem dificuldades, devem entrar em contato com a central de vendas e serviços.

Já a Azul disse que os clientes receberam toda a assistência necessária, conforme prevê a resolução 400 da ANAC, e lamenta eventuais contratempos causados pela situação.

Segundo a Azul, os voos AD4359 (Santos Dumont-Congonhas) e AD4293 (Confins-Congonhas) seguiram para Guarulhos. O voo AD4145 (Recife-Congonhas) foi para Viracopos.

A Azul disse ainda que foram cancelados os voos AD4454 (Congonhas-Confins), AD4250 (Congonhas-Recife), AD4201 (Recife-Congonhas), AD2800 (Confins-Viracopos), AD4005 (Santos Dumont- Congonhas), AD4462 (Congonhas-Santos Dumont), AD4797 (Congonhas-Santos Dumont), AD4132 (Confins-Congonhas), AD4456 (Congonhas-Confins), AD4097 (Santos Dumont-Congonhas), AD2719 (Congonhas-Santos Dumont), AD4008 (Congonhas-Santos Dumont), AD4456 (Congonhas-Confins).

A Gol afirmou que oito voos foram alternados para pouso em outros aeroportos e outros foram cancelados. A companhia disse também que presta assistência aos clientes e que passageiros que foram afetados devem evitar o aeroporto de Congonhas. Para remarcação do voo, a GOL pede que os clientes entrem em contato pelo telefone 0800 704 0465. Para clientes Smiles, o telefone é 0300 115 7001 (Smiles e Prata) ou 0300 115 7007 (Ouro e Diamante).

Segundo a Gol, seus voos cancelados são: G31214 CGH-POA, G31036 CGH-SDU, G31050 CGH-SDU, G31140 CGH-CWB, G31141 CWB-CGH, G32168 CGH-SDU, G31061 SDU CGH, G31509 SDU-VCP, G31310 CGH-CNF, G32153 CNF-CGH, G31402 CGH BSB, G31461 BSB-CGH, G31260 CGH-FLN, G31965 FLN-CGH, G31314 CGH-CNF, G32116 CGH-GYN, G31431 GYN-CGH, G31449 VCP-CGH, G32165 SDU-CGH, G31052 CGH-SDU, G31065 SDU-CGH, G32112 CGH-CWB, G31290 CGH-POA, G31492 CGH-BYO, G31493 BYO-CGH, G32115 FLN-CGH, G31044 CGH-SDU, G31047 SDU-CGH, G31035 SDU-CGH, G31058 CGH-SDU, G31557 NVT-CGH, G32115 FLN-CGH, G31282 CGH-NVT, G31048 CGH-SDU, G31153 SDU-CGH, G32100 CGH-GYN, G32101 GYN-CGH, G31556 CGH-FLN, G31559 FLN-CGH, G31560 CGH-NVT e G31593 NVT-CGH.

O QUE AS EMPRESAS DEVEM FAZER*

- manter o passageiro informado a cada 30 minutos quanto à previsão de partida dos voos atrasados

- informar imediatamente a ocorrência do atraso, do cancelamento e da interrupção do serviço

- oferecer gratuitamente, de acordo com o tempo de espera, assistência material

- oferecer reacomodação, reembolso integral ou execução do serviço por outra modalidade de transporte, cabendo a escolha ao passageiro, quando houver atraso de voo superior a 4 horas ou cancelamento

ASSISTÊNCIA MATERIAL EM CASO DE ATRASO OU CANCELAMENTO POR TEMPO DE ESPERA**

- A partir de 1 hora: comunicação (internet, telefone etc.);

- A partir de 2 horas: alimentação (voucher, refeição, lanche etc.);

- A partir de 4 horas: hospedagem (somente em caso de pernoite no aeroporto) e transporte de ida e volta. Se o passageiro estiver no local de seu domicílio, a empresa poderá oferecer apenas o transporte para sua residência e de sua casa para o aeroporto.

COM QUEM RECLAMAR

Pelo site: https://www.gov.br/anac/pt-br/canais_atendimento/consumidor/reclamacao-de-passageiro-contra-empresas-aereas-consumidor-gov

Para dúvidas, o passageiro deve ligar para o telefone 163 (ligação é gratuita de qualquer estado do país, todos os dias das 8h às 20h)

*em caso de atraso e cancelamento, segundo a ANAC

**contado a partir do momento em que houve o atraso, cancelamento