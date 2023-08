Policial é baleado em tentativa de assalto na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar de 34 anos foi baleado, na noite de quarta-feira (30), durante uma tentativa de latrocínio, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Ele foi socorrido e seu estado de saúde é considerado estável. Ninguém foi preso até o momento, mas um adolescente de 17 anos é investigado, segundo a Polícia Civil.

A ação dos criminosos foi flagrada por câmeras de segurança. As imagens mostram, quando, por volta das 20h10, o militar chega em casa, no bairro Paulicéia, em São Bernardo do Campo. Ele para a motocicleta e aguarda o portão automático se abrir. Nesse momento, dois homens em motocicletas diferentes aparecem e abordam o PM.

Um dos criminosos estava com uma mochila usada por entregadores. Ele saca uma arma e vai em direção à vítima, que levanta os braços em sinal de rendição.

Ainda assim, o homem lhe dá um golpe com a arma na região da cabeça. O militar cai da moto e quando já está no chão o criminoso atira. O PM reage e atira na direção dos criminosos.

Um suspeito que ainda estava em cima da motocicleta acelera e vai embora. O que estava com mochila de entregador sai correndo e deixa sua motocicleta na frente da casa do policial.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a PM foi acionada e encontrou o militar ferido, no chão. Ele foi socorrido para o Hospital Diadema e a perícia foi acionada. Seu estado é estável.

ADOLESCENTE É INVESTIGADO

Um adolescente de 17 anos, de acordo com a SSP, é investigado por suposta participação no crime. Por meio da motocicleta que foi deixada para trás, e que era usada pelo suspeito que estava com mochila de entregador, a polícia localizou o proprietário, que contou ter vendido ao investigado.

Ainda segundo a pasta da segurança, esse homem teria recebido uma ligação do adolescente na noite do crime pedindo que ele fizesse um boletim de ocorrência de furto de veículo.