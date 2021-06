Policiais militares agrediram advogada durante confusão na zona sul do Rio, afirma OAB-RJ

Segundo a versão dos policiais, um casal pediu ajuda alegando que foi impedido por entregadores de delivery de pegar uma bicicleta de aplicativo no Largo do Machado. A equipe, então, teria ido ao local e verificado que os entregadores estavam ao lado das bicicletas, esperando serem solicitados pelo aplicativo, sem deixar ninguém utilizar o serviço.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do Rio de Janeiro afirmou em nota divulgada nesta quinta-feira (3) que a Polícia Militar agrediu e encaminhou à delegacia uma advogada que questionou uma prisão que considerou arbitrária, durante confusão no Largo do Machado, bairro da zona sul da cidade.

