Barroso suspende por seis meses reintegração de áreas ocupadas antes da pandemia

Barroso também determinou que o despejo de locatários em condição de vulnerabilidade que estejam com aluguel atrasado só pode ocorrer com audiência da parte contrária. Ou seja, suspendeu por seis meses a possibilidade de despejo liminar sumário.

No caso de ocupações posteriores a 20 de março de 2020, o poder público "poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se

"Diante de uma crise sanitária sem precedentes e em vista do risco real de uma terceira onda de contágio, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos e também com os riscos de

A decisão do ministro atendeu parcialmente a uma ação movida pelo PSOL e leva em consideração a data de aprovação do estado de calamidade em decorrência da pandemia da Covid-19.

