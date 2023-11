Polícia reforça segurança em comunidades judaicas e palestinas de São Paulo

Segundo apurou UOL, a investigação da PF apontou que o objetivo do grupo era atacar prédios da comunidade judaica no Brasil, incluindo sinagogas. Os alvos podem responder pelos crimes de constituir ou integrar organização terrorista e de realizar atos preparatórios de terrorismo.

Há outros dois brasileiros alvos de pedido de prisão que estão no Líbano —a PF acionou a Interpol para tentar prendê-los. Os dois foram incluídos na lista vermelha da Polícia Internacional após a operação ser deflagrada nesta quarta-feira (15) no Brasil

As duas prisões temporárias foram em São Paulo. Segundo a PF, também foram cumpridos mais 11 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.

