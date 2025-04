Polícia realiza operação para conter avanço do Comando Vermelho no RJ

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta terça (8) uma operação com o objetivo de conter a expansão do Comando Vermelho (CV) na zona oeste da capital. A ação busca cumprir mandados de prisão e realizar diligências para investigar a atuação da facção criminosa na região.

Até o momento, seis pessoas foram presas: cinco delas em flagrante e uma devido a um mandado judicial relacionado a crime de extorsão. Além disso, quatro adolescentes foram apreendidos. Três armas de fogo foram apreendidas.

A ação faz parte da Operação Contenção, lançada neste ano para frear o avanço do Comando Vermelho na zona oeste, que se intensificou em 2023.

No dia 30 de março, um policial civil foi morto a tiros na frente da esposa, a juíza Tula Corrêa de Melo. A investigação aponta que os principais suspeitos seriam traficantes da facção que haviam acabado de trocar tiros com milicianos na disputa pela zona oeste. Eles queriam, segundo investigadores, roubar o carro da juíza para trocar de veículo.

As operações estão concentradas nos bairros da Gardênia Azul, Anil, Recreio dos Bandeirantes, Vargens e Jacarepaguá, áreas sob influência do Comando Vermelho, que foram retiradas da milícia.

Participam da operação agentes da 32ª DP (Taquara), da Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais) e de outras delegacias da capital. A mobilização envolve cerca de 250 policiais civis.

Em decorrência da presença policial, sete escolas municipais localizadas nas áreas da Gardênia Azul e do Anil suspenderam as atividades nesta terça. Duas unidades municipais de saúde também deixaram de abrir no horário habitual e avaliam a possibilidade de reabrir ainda hoje.