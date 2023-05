Polícia realiza novas buscas em barragem no caso Madeleine McCann

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia portuguesa faz novas buscas por vestígios e provas que ajudem a solucionar o caso Madeleine McCann, desaparecida há 16 anos.

A pedido de autoridades alemãs, a polícia de Portugal realiza uma operação na barragem do Arade, a cerca de 50 km da Praia da Luz, no Algarve. As informações são dos jornais SIC Notícias e CM Portugal.

O local era muito frequentado por Christian Brueckner, o principal suspeito do desaparecimento da menina. Uma casa de Brueckner está localizada perto da barragem.

Nessa terça-feira (23), equipes de mergulhadores começarão buscas debaixo d'água.

Não é a primeira vez que são feitas buscas no local. Em 2008, mergulhadores estiveram na barragem a procura do corpo de Madeleine McCann. Apenas uma meia foi encontrada.

Em 3 de maio de 2007, a menina de três anos sumiu em Algarve, Portugal, durante férias com a família.

Na noite do crime, os pais dela saíram para jantar com amigos em um restaurante próximo e deixaram os filhos no quarto do hotel dormindo. Quando voltaram, Madeleine havia desaparecido sem deixar rastros.

Caso nunca foi solucionado. De 2007 até hoje, Madeleine foi "vista" cerca de 9 mil vezes e em mais de cem países, incluindo a Itália, onde foi confundida com uma sem-teto, mas todas as pistas eram falsas.