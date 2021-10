Polícia procura por 18 vans roubadas na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia procura por 18 vans roubadas de um estacionamento usado por uma concessionária para guardar os veículos na zona sul de São Paulo.

Elas fazem parte de um lote de 42 veículos que foram levados na madrugada desta segunda-feira (18), na avenida João Dias, em Santo Amaro (zona sul da capital paulista).

Os utilitários eram da marca Renault e já estavam vendidos, segundo Bolivar de Campos Junior, diretor de vendas da Toriba, concessionária responsável pelos automóveis.

Ainda na segunda, 24 veículos foram localizados, sendo 15 deles num em um estacionamento na rua Álvaro de Carvalho, na República (região central da capital paulista), e outros nove em Pirituba (zona norte).

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que as vans passavam por uma rua.

Ao ser abordado por PMs (policiais militares), o funcionário do estacionamento da rua Álvaro de Carvalho informou que um homem solicitou as vagas para os veículos, pagando a quantia da diária de R$ 20 para cada um dos veículos. Ao analisar os documentos do homem que solicitou as vagas, a polícia descobriu que o nome, RG e CPF dele eram falsos.

Segundo Campos Junior, os veículos são movido a diesel e, por serem novos, estavam com pouco combustível.

Ainda de acordo com o diretor de vendas, os bandidos chegaram no começo da madrugada. "Fortemente armados, renderam os seguranças, colocaram eles dentro de uma furgonete, que veio com eles, e saíram com os carros", disse Junior.

Para ligar os veículos, os assaltantes arrombaram o local onde eram guardadas as chaves. A ação teria durado cerca de duas horas.

Até a conclusão desse texto, ninguém havia sido preso ou mesmo identificado como autor do crime.