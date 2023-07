Polícia prende traficantes que se passavam por CACs e compravam armas na Paraíba

No início deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu início à revogação de decretos e portarias para conter a política armamentista. As medidas suspenderam a autorização para abertura de novos clubes de tiro, aquisição de armas de uso restrito e de munições.

O número de armas de fogo nas mãos do grupo chegou a 1 milhão em julho do ano passado. O crescimento foi de 187% em relação a 2018, anterior à posse de Bolsonaro.

"Identificamos que um funcionário do clube de tiro atuou como um possível facilitador do esquema", explicou o delegado Victor Melo, da Polícia Civil da Paraíba e um dos responsáveis pela operação.

As investigações apontaram que membros da facção criminosa Okaida, maior em atuação no tráfico de drogas no estado da Paraíba, conseguiram comprar armas como atiradores desportivos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.