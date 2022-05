Polícia prende suspeito de ataque a transportadora de valores em Guarapuava (PR)

Foi a segunda ação da Polícia Civil de São Paulo em relação à tentativa de roubo no Paraná. Ainda em abril, poucos dias após a ação cinematográfica, em que os disparos de arma de fogo deixaram um rastro de terror nos moradores, uma operação também comandada pelo Deic em uma chácara em Araçariguama, no interior de São Paulo, resultou na apreensão de armas e munições que seriam utilizadas em roubos a empresas de transporte de valores. O arsenal seria da mesma quadrilha que atuou em Guarapuava.

O homem foi localizado na rua Padre Manoel Bernardes, no Jardim Amanda. A polícia diz que ele não reagiu à abordagem e confessou ter participado da tentativa de roubo no Paraná.

A detenção de Pereira foi realizada por policiais da 5ª Delegacia de Patrimônio (Investigações sobre Roubo a Bancos), que já o monitoravam. "A equipe apurava as atividades do procurado, criminoso especializado em roubos a bancos e empresas de transporte de valores, e passou a fazer diligências a locais aos quais frequentaria", relatou a Polícia Civil.

