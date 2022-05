Menina de 4 anos morre após ser picada por escorpião no interior de SP

Em abril, um bebê de um ano morreu após uma picada de escorpião em Birigui, cerca de 72 km de Luiziânia. Lara Vitória Carvalho de Oliveira estava na casa da família, no bairro João Crevelaro, quando foi alvo do animal peçonhento.

No entanto, ela não sobreviveu e acabou morrendo no local.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Uma criança de 4 anos morreu neste domingo (8), após ter sido picada por um escorpião em Luiziânia (SP), segundo informou a Secretária de Saúde da cidade. Noemi Vicente da Silva morava com a mãe e a avó materna no centro da cidade.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.