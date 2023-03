Polícia prende homem suspeito de esfaquear mulher em Fortaleza

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Ceará prendeu, na tarde desta quinta-feira (9), um homem de 51 anos suspeito de cometer homicídio doloso (com intenção) contra uma mulher de 37 anos por meio de golpe com objeto cortante em Fortaleza.

O ataque ocorreu no dia 4 de março. Dois dias depois, após ficar internada em um hospital, a vítima morreu. O caso aconteceu em um posto de combustíveis, no bairro Parangaba.

O suspeito foi identificado como Eberson de Oliveira Matos e trabalha como garçom, segundo a Polícia Civil do Ceará. Procurada, a Polícia Civil do Ceará disse que não informa contatos de defesa e não respondeu sobre o que o suspeito alegou após a prisão.

Segundo a polícia, os depoimentos colhidos até o momento não apontam indícios de assédio. De acordo com o órgão, o crime estaria relacionado a uma discussão após a vítima ter se incomodado com o fato de o suspeito falar alto perto dela durante uma ligação por telefone.

Ainda conforme a apuração, o suspeito estaria bebendo no posto de combustível enquanto falava ao telefone com familiares. Após a mulher se aproximar, eles passaram a discutir.

"Durante a discussão, ela tentou agredi-lo e ele desferiu um golpe com um objeto perfurocontudente contra a mulher de 37 anos, que foi socorrida e morreu dois dias depois", diz nota da corporação.

Imagens obtidas pela TV Verdes Mares, a partir de câmeras do posto, mostram o momento em que a mulher segue em direção ao homem para reclamar. Ele revidou com um golpe de um objeto que segurava na mão direita. Os golpes foram desferidos no ombro esquerdo da vítima.

O vídeo também mostra sangue derramado no chão após a ação. Também é possível ver a vítima sendo segurada por uma pessoa que presta apoio.

Matos é alvo de um mandado de prisão preventiva (sem prazo) e é investigado sob suspeita de homicídio qualificado por motivo torpe.