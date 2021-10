Polícia prende 5 suspeitos em falsa central de atendimento em Santo André

O imóvel funcionava na rua Anhaia, na Vila Curuça. Segundo os agentes responsáveis pela operação, os envolvidos se passavam por funcionários bancários e, desta forma, simulando um atendimento ludibriavam as pessoas para obter dados cadastrais e senhas. Na sequência, com as informações conseguidas, eles, então, realizavam transações financeiras.

