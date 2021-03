Polícia interrompe festa com 60 pessoas na zona sul de SP

Na noite de sexta-feira (19), quatro estabelecimentos comerciais foram interditados e cinco autuados também pelo Comitê de Blitze por descumprimento das normas sanitárias e as restrições de circulação do Plano São Paulo na capital.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), as equipes encontraram muitas pessoas aglomeradas em um ambiente fechado, onde havia música por DJ e bebidas alcoólicas, descumprindo o Decreto Estadual que visa a combater a disseminação da Covid-19.

A ação foi deflagrada pelo Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos), do Dope (Departamento de Operações Especiais de Polícia), em apoio ao Comitê de Blitze, criado pelo governo de São Paulo, João Doria (PSDB), para reforçar a fiscalização do cumprimento das medidas restritivas contra a pandemia e atuar contra festas clandestinas e aglomerações. Participaram também as polícias Civil e Militar, a Vigilância Sanitária e o Procon. O deputado federal Alexandre Frota (PSDB) acompanhou a fiscalização.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.