Polícia flagra festa clandestina com drogas e aglomeração na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A força-tarefa de combate às aglomerações encerrou uma festa em que havia drogas e aglomeração na madrugada deste domingo (16), em Suzano (Grande SP). Em mais dois eventos ilegais na capital paulista, ainda no mesmo dia, também foram encontrados entorpecentes, com a ajuda de cães farejadores.

Ao todo, 157 pessoas participavam de um evento, no bairro Jardim da Saúde, em Suzano, quando policiais civis, militares, guardas-civis municipais e fiscais da Vigilância Sanitária estadual, além do Procon, chegaram ao local.

Durante as abordagens, a polícia encontrou 140 comprimidos de ecstasy, 107 porções de cocaína, 37 fracos de lança-perfume, 23 unidades de LSD, além de três cigarros de maconha.

Do total de participantes da festa, ainda segundo a polícia, 78 estavam sem máscaras de proteção e seis deles, com idades entre 34 e 48 anos, foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos.

Além de Suzano, a força-tarefa também encerrou neste domingo outras duas festas ilegais, no centro e na zona norte da capital paulista.

Na região da Consolação, agentes sanitários e da segurança localizaram uma balada, com DJ, em que 100 pessoas se aglomeravam, desrespeitando protocolos de prevenção à Covid-19.

Nesta festa também foram localizados e apreendidos, com a ajuda de cães farejadores, 15 papelotes de cocaína, 20 frascos de lança-perfume e uma porção de maconha. As drogas estavam escondidas em pontos específicos do imóvel, segundo a polícia.

Da mesma forma que no centro, a força-tarefa encerrou uma balada em Santana (zona norte), onde 72 pessoas também se aglomeravam ao som de um DJ. Cães farejadores encontraram nesta balada 11 comprimidos de ecstasy e dois papelotes de cocaína.

Em todas as festas encerradas, na Grande SP e capital, 23 pessoas foram autuadas por infração de medida sanitária preventiva, por meio de um termos circunstanciados, encaminhados posteriormente ao Jecrim (Juizado Especial Criminal).

Até março, a Polícia Civil investigava as condutas de 4.656 pessoas flagradas participando de festas clandestinas no estado de São Paulo, por meio de 52 inquéritos policiais instaurados, desde que este tipo de evento passou a ser fiscalizado em parceria entre as forças da segurança e da saúde em São Paulo.

Todas as drogas apreendidas foram encaminhadas para perícia no Instituto de Criminalística. Nenhum suspeito foi responsabilizado pela posse dos entorpecentes, cujos encontros foram registrados como localização/apreensão de objeto e drogas para consumo pessoal sem autorização.