Polícia encontra dois corpos no acostamento do Rodoanel, em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Rodoviária Estadual encontrou, na manhã desta terça-feira (15), dois corpos no acostamento do Rodoanel na altura do km 48, na região de Itapecerica da Serra.

De acordo com nota da Secretaria de Segurança Pública, gestão João Doria (PSDB), policiais do Geacrim, do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa), foram chamados para investigar a ocorrência. A perícia também foi acionada.

Os corpos, aparentemente de duas mulheres entre 25 e 30 anos, foram encontrados na pista da rodovia sentido capital paulista. Ambos se encontravam sujos de barro. Uma das hipóteses é que os criminosos tentaram enterrar as vítimas, porém, não tiveram sucesso e abandonaram os corpos à beira da rodovia.

Uma das vítimas possui tatuagem no braço, o que pode ajudar a polícia na identificação. A perícia também procura saber se as vítimas foram mortas no local ou foram jogadas na estrada.

Imagens de câmeras da concessionária que administra a rodovia serão analisadas pelos policiais na busca de pistas que possam ajudar na elucidação do caso.