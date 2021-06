Cidades paulistas conseguem antecipar calendário da vacina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As secretarias municipais de Saúde e prefeituras estão redefinindo e antecipando o calendário de vacinação contra a Covid-19 para as pessoas que não são do grupo de risco (com comorbidades) ou atuam em profissões que dão direito à imunização prioritária.

Na região do ABC Paulista, a cidade de Diadema informou que vai vacinar as pessoas sem comorbidades e com mais de 44 anos de idade a partir de sábado (19), antecipando o calendário de imunização em seis dias.

"O município de Diadema entende a importância de vacinar toda a população o quanto antes, e desta forma está acelerando de maneira organizada a vacinação entre a população geral", disse Franciele Finfa da Silva, coordenadora de Vigilância à Saúde de Diadema.

Santo André (ABC) segue o calendário estadual e vai começar a vacinar os quarentões no dia 23 de junho, quando começa a imunização para quem tem, pelo menos, 43 anos.

"Santo André está conseguindo antecipar e acelerar a vacinação, com a eficiência da imunização em pontos drive-thru e também em unidades de saúde. Porém, vale lembrar que devemos seguir todos os cuidados já conhecidos, como o distanciamento, o uso obrigatório da máscara e a utilização do álcool em gel", disse o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Osasco, na região metropolitana, e Santos, no litoral sul, também vão seguir o calendário da gestão Doria (PSDB), vacinando quem tem 50 anos a partir de hoje.

Guarulhos vacinará nesta quinta e sexta-feira lojistas e taxistas do aeroporto internacional, em Cumbica, independentemente da idade. As demais faixas, a cidade segue o estado.

No litoral, Caraguatatuba anunciou que nesta quinta começará a vacinar os moradores com idade a partir de 45 anos. Em São Sebastião, nesta quarta (16), os postos de saúde vão vacinar quem já tem 47 anos.

Além de antecipar a data de vacinação, a prefeitura do Guarujá, no litoral, fez um escalonamento de datas para evitar a aglomeração de moradores nos postos. Começou no dia 14, com pessoas de 58 e 59 anos. Na terça, foram incluídos os munícipes de 57 e, hoje, aqueles de 55 e 56 anos.

"Ver as projeções indicadas no Plano Estadual de Imunização (PEI), do governo do estado, nos deixa bastante animados em relação ao futuro. Cada progressão de faixa etária aumenta a esperança de que uma situação próxima da normalidade pode estar próxima. Mesmo com os avanços, é importante que todos continuem fazendo sua parte, vacinados ou não, os cuidados de higiene e distanciamento social não devem ser esquecidos. Não se pode baixar a guarda agora", disse Vitor Hugo Canasiro, secretário municipal de Saúde.

As prefeituras criaram regras próprias para a vacinação, algumas têm horários e locais específicos, outras exigem cadastro prévio pela internet e outras fazem a vacinação pelo drive-thru.

A garantia da vacina, segundo as prefeituras, depende da remessa prometida pelo governo federal.