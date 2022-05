Polícia do Rio não reconhece autoria de ao menos 8 mortes na Vila Cruzeiro

A corporação relatou ter entrado a pé pela rua Ministro Moreira de Abreu, que da acesso à área de mata próxima à Pedra do Sapo. Nesse local, segundo a PM, os policiais se depararam com um grupo de 20 a 30 criminosos armados, que estavam em fuga da Vila Cruzeiro para o Complexo do Alemão.

Homicídios provocados em confrontos com policiais são registrados na Delegacia de Homicídios (DH) como "mortes decorrentes de intervenção policial". Os boletins de ocorrência apresentam, nesses casos, os agentes envolvidos na ação, incluindo de início a versão deles sobre o confronto, bem como as armas eventualmente apreendidas.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ao menos 8 das 25 mortes ocorridas na operação policial na Vila Cruzeiro, favela da zona norte do Rio de Janeiro, não foram registradas como provocadas por agentes do estado.

