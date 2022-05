Queiroga diz estudar custo e efetividade de vacinação anual para Covid

Mas indicou que os preços atuais da vacina inviabilização a imunização anual universal: "As vacinas têm que baixar o preço". Segundo ele, há conversas com farmacêuticas nesse sentido e também para a compra de antivirais.

Queiroga, que vem enfatizando o papel do setor privado uma vez que com o fim do estado de emergência sanitária empresas e clínicas ficaram liberadas para comprar e vender imunizastes contra a Covid, não deixou claro se essa é a política a ser adotada para a Covid.

"Isso como política pública, porque o setor privado também pode aplicar vacinas, e as pessoas podem procurar o setor privado com recomendação de seu médico."

"Como política pública, temos que analisar uma série de aspectos, inclusive a custo-efetividade, e isso faz parte da legislação" disse Queiroga a jornalistas no encontro do Fórum Econômico Mundial em Davos, ao qual chegou nesta quarta (25) após participar da conferência da Organização Mundial da Saúde em Genebra.

