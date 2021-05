Polícia do Rio divulga lista com nomes de 28 mortos na operação do Jacarezinho

Ao longo deste sábado (8), a polícia investigou a existência de uma 29ª vítima, cujo corpo não-identificado estava no IML (Instituto Médico Legal). Segundo a polícia, a morte não tem relação com a operação de quinta.

RIO DE JANEIRO, RJ, E PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil divulgou neste sábado (8) os nomes de 28 mortos durante operação na favela do Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro. A lista tem o agente André Frias e 27 civis mortos pela polícia.

