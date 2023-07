Polícia Civil faz operação para prender traficantes na cracolândia

"Eu acho que vocês vão ter uma boa surpresa nos próximos dias porque tem uma determinação do governador e do prefeito, não vamos mais aceitar que não se tenha uma ação muito incisiva e rigorosa contra os traficantes", finalizou.

Antes da declaração do governador, a prefeitura avaliou outro ponto para fixar a cracolândia, a rua Porto Seguro, no bairro Ponte Pequena, também na região central. A rua fica em meio a abrigos da prefeitura.

A operação ocorre dias após o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ter anunciado a decisão e, no dia seguinte recuado, de remover o fluxo de usuários de drogas para o Bom Retiro, a cerca de 2 quilômetros do local onde está a cracolândia atualmente.

Dois sentidos da avenida Rio Branco estão fechados para o trânsito. Os usuários receberam ordens para se sentarem no chão enquanto a polícia faz as buscas por suspeitos.

