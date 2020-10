Polícia apreende mais de 2 toneladas de drogas em SP em menos de 24 horas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fim de semana começou com duas grandes operações contra o tráfico de drogas em São Paulo. A polícia apreendeu duas toneladas de entorpecentes em cidades do estado.

Na sexta-feira (2), a Polícia Federal reteve um navio com 1 tonelada de cocaína no porto de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, em uma ação conjunta com a Receita Federal .

A mercadoria estava escondida entre grandes sacas de milho que eram transportadas pelo navio que tinha bandeira do país caribenho Antígua e Barbuda. Com tripulação russa, a operação internacional tinha como destino a cidade portuária de Cadiz, no sudoeste da Espanha.

A investigação e o material apreendido estão sob a responsabilidade da Polícia Federal. O órgão não divulgou ainda se alguém foi preso na ação. Um vídeo mostra tijolos com a droga escorrendo de sacos de milho.

Outra operação de grande porte ocorreu no município de Diadema (Grande SP), na madrugada de sábado (3), onde a Polícia Militar e o Garra (Grupo de Repressão a Roubos e Assaltos) apreenderam 1,2 tonelada de maconha em uma residência.

A mercadoria foi encontrada em uma residência abandonada, no distrito de Pedreira. Segundo a Força Tática, o imóvel continha forte odor de maconha. A droga estava contida em cerca de 75 sacos. Além disso, os agentes de segurança encontraram duas balanças de precisão. Não havia ninguém no local.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, gestão João Doria (PSDB), a droga foi apreendida e encaminhada para exame pericial. O caso foi registrado pela Dise (Divisão de Investigações sobre Entorpecentes) de Diadema.