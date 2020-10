Operação policial causa tumulto e correria na região da Cracolândia, em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma operação policial realizada na tarde deste sábado (3) na região da Cracolândia, no centro da cidade de São Paulo, causou tumulto e muita correria.

Um vídeo feito pela reportagem da Folha de S.Paulo mostra um grupo de pessoas acuadas numa esquina do centro.

Por volta das 16h30 era possível ouvir um barulho intenso de bombas de gás lacrimogênio -um dos artefatos, inclusive, foi lançado contra o grupo, que correu e se dispersou.

Na operação, policiais militares fizeram bloqueios com carros da corporação nas principais vias do centro, como a Duque de Caxias.

Em nota, a Craco Resiste, entidade que monitora a situação da Cracolândia, disse que a ação é realizada pela Guarda Civil Metropolitana e pela Polícia Militar. "Já foram lançadas diversas bombas dispersando o fluxo em direção à praça Princesa Isabel e à avenida Rio Branco", informou a organização.

A Folha aguarda uma manifestação da GCM e da PM sobre o motivo da operação e se pessoas saíram presas ou feridas na ação.

Em setembro, um conflito entre usuários de drogas, de um lado, e guardas-civis e PMs, de outro, causou tumulto na Cracolândia.

De acordo com a PM, o conflito foi provocado porque um traficante que abasteceria com drogas o local foi preso no dia anterior da ação policial, ocorrida na noite do dia 24 de setembro.

Com o suspeito foram encontrados, dentro da mochila, 98 porções de maconha, 300 de cocaína, 29 tabletes de maconha, um tijolo de maconha e R$ 1.148 em notas e moedas.

O peso total das drogas apreendidas foi de aproximadamente 2,4 kg de maconha e 240 g de cocaína.

Investigações da Polícia Civil já apontavam que traficantes usam os usuários de drogas como escudos contra ações policiais.