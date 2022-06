Polícia apreende drogas em nova operação na cracolândia, no centro de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma ação das polícias Civil e Militar e da GCM (Guarda Civil Metropolitana) na região da cracolândia, no centro de São Paulo, na noite desta segunda-feira (27), resultou na apreensão de drogas e dinheiro.

A operação foi feita no cruzamento da avenida Rio Branco com rua dos Gusmões, onde usuários de drogas se fixaram nos últimos dias. No local havia uma concessionária de veículos, que está desativada.

A quantidade de drogas e o montante de dinheiro apreendido, entre eles, não foram divulgados. Durante a triagem dos moradores de rua e dos usuários de drogas, o sentido bairro da via permaneceu fechado. Por volta das 22h20, funcionários da prefeitura realizavam a limpeza do local.

O aumento no número de dependentes químicos naquele ponto acontece no mesmo momento em que houve redução no tamanho do fluxo —como é chamada a concentração de usuários— na rua Helvétia, principal endereço da cracolândia atualmente. .

Segundo a Polícia Civil, o objetivo da ação é cumprir 29 mandados de prisão. A corporação não informou se alguém foi preso na operação.

"A Polícia Civil de São Paulo, com apoio da GCM e da Polícia Militar, com planejamento, técnica e resiliência, continuará reprimindo o tráfico de drogas nos fluxos de dependentes químicos, em todas a suas manifestações", disse o delegado Roberto Monteiro, da 1° Seccional Centro.

Na quinta-feira (23), uma operação policial em um hotel na avenida Rio Branco resultou na prisão de uma liderança da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

Anderson Mendes Machado, apelidado de Sistemático, seria a "disciplina do centro velho", ou seja, o responsável por fiscalizar as regras impostas pela facção na região. O homem foi encontrado em um dos quartos do estabelecimento.