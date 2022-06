216 blocos estão inscritos para desfiles de Carnaval de julho em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria Municipal de Cultura divulgou nesta segunda-feira (27) uma lista com 216 blocos que pretendem desfilar no Carnaval de rua fora de época da capital paulista, nos próximos dias 16 e 17 de julho.

Os desfiles, chamados de "Esquenta de Carnaval", foram anunciados pela secretária Aline Torres em reunião com representantes de 11 blocos em abril, quando a pasta tentava convencer os grupos a não irem às ruas naquele mês —sem apoio da prefeitura, 17 deles, segundo cálculos da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), fizeram a folia no mesmo período em que eram realizados desfiles das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi.

Os coletivos tiveram que contar com financiamento coletivo ou pagar do próprio bolso os sistemas de som, a oferta de bebidas e o banheiro químico.

Em fevereiro, o Carnaval foi vetado pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária por causa da alta de casos provocadas pela variante Ômicron do novo coronavírus, que lotava as unidades de saúde.

A secretaria afirmou que recebeu 296 pedidos de blocos. Destes, 216 desfiles estão sob análise da coordenação técnica, considerando trajetos e horários. "Duplicidades de cadastro e solicitações incompletas foram as principais razões para redução da lista de interessados", afirmou a pasta.

Também de acordo com a pasta da cultura, como os desfiles serão apenas em um fim de semana, os blocos só poderão sair às ruas uma única vez.

Na lista dos blocos inscritos, há vários que costumam arrastar multidões, como Baco do Parangolé, Minhoqueens e Domingo Ela Não Vai.

A pasta também publicou um guia com regras para os desfiles. Segundo o documento, blocos que atraiam mais de 15 mil pessoas simultâneas devem apresentar um plano de operação para garantir segurança dos foliões na dispersão

Em zonas estritamente residenciais não será permitido o uso de trios elétricos ou equipamentos de sons amplificados.

Nos locais permitidos, os trios que tiverem mais de 4,20 metros de altura, incluindo cobertura e pessoas embarcadas, precisarão de autorização especial.

De acordo com o documento, para haver tempo adequado para dispersão o encerramento do desfile e desligamento dos equipamentos de som deve acontecer até às 18h e a dispersão total do público deverá ocorrer até às 19h.

Sem interessados, a prefeitura abriu neste sábado (25) um novo edital de patrocínio para o Esquenta de Carnaval. Com lances a partir de R$ 6 milhões, o documento está aberto até o dia 7 de julho.

VEJA LISTA DOS BLOCOS INSCRITOS

A BRUXA TA SOLTA

ABACAXI DE IRARÁ

ACADÊMICOS DA CERCA FRANGO

ACADÊMICOS DO IPANEMA

AFOSÉ OMÍ AIYE

AFOSÉ VOZES DO ORUN

AGRADA GREGOS

ANHANGABAROOTS POESIA & SOUND SYSTEM

ANO PASSADO EU MORRI MAS ESSE ANO EU NÃO MORRO

ARRASTÃO DA VILA GUARANI

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL EM CIMA DA HORA FUTEBOL E SAMBA25

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL BLOCO CARNAVALESCO BLOCO DA 3

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL BLOCO CARNAVALESCO UNIÃO DOS BAIRROS

AXÉ COCO!

BACO DO PARANGOLÉ

BAIANOS TOCAM BAIANOS

BANDA CARNAVALESCA MACACO CANSADO

BANDA D BRILHO

BANDA DO BEN

BANDA DO CANDINHO BRASIL NTERNACIONAL

BANDA DO FUXICO

BANDA DO TREM ELETRICO - BANDA DOS METROVIÁRIOS E AMIGOS DE SP

BANDA GRONE´S

BANDA IMPULSIONANDO ARTE

BANDA MIKA7

BANDA REDONDA - GREMIO CULRURA E CARNAVALESCO ARENA DO SAMBA

BANDA: LAG BAND - JAZZ CARNAVALESCO

BANG

BANGALAFUMENGA

BANTANTA FOLIA E FESTA DE RUA

BATUCADA DE NEGO VÉIO, VELHA GUARDA DE BAMBA

BLOCO - SEJOGA

BLOCO "O PINTO DO VISCONDE"

BLOCO AFRO É DI SANTO

BLOCO AGORA VAI

BLOCO AKIÓ

BLOCO AMIGOS DA VILA MARIANA

BLOCO AMIGOS DO GELO

BLOCO AMIGOS E TRABALHADORES ECT

BLOCO AUTÔNOMA TEMPORÁRIA

BLOCO BATUNTÃ

BLOCO BELEZA RARA

BLOCO BOCA DE VELUDO

BLOCO BOLLYWOOD

BLOCO BOM DE BICO

BLOCO CALÇADA DO SAMBA DO JD. ALMANARA

BLOCO CALDEIRÃO SEM FUNDO

BLOCO CARNAVALESCO AROUCHIANOS LGBTHQIAPD+

BLOCO CARNAVALESCO IMPÉRIO DO MORRO

BLOCO CARNAVALESCO TINS E BENS E TAIS

BLOCO CARNAVALESCO TIOHELIAOEVENTOS

BLOCO CARNAVALESCO UNIAO FORMOSA

BLOCO CARNAVIBE TIC TAC FESTIVAL

BLOCO CASCAVEL

BLOCO CHÁ DA ALICE

BLOCO CHAMA O SÍNDICO

BLOCO CHINELO DE DEDO

BLOCO CLASSE A FUTEBOL E SAMBA

BLOCO DA DANÇA E MANIFESTAÇÃO CULTURAL BABALOTIM

BLOCO DA FAVORITA

BLOCO DA JARDINEIRA - PRIMAVERA, TE AMO

BLOCO DA MAMA

BLOCO DA MAMMA

BLOCO DA MUM

BLOCO DA PABLLO

BLOCO DA PRAÇA

BLOCO DA RESSACA CAMBUCI

BLOCO DA SALETE CAMPARI

BLOCO DAS COELHINHAS

BLOCO DAS COLEGUINHAS

BLOCO DAS PODEROSAS

BLOCO DE PÍFANOS DE SÃO PAULO

BLOCO DE RUA BARRACAO FOLIA

BLOCO DE VOLTA PARA O FUTURO

BLOCO DO ADORNO

BLOCO DO AGUA PRETA

BLOCO DO ALEX

BLOCO DO BAIÃO

BLOCO DO BECO

BLOCO DO BECO

BLOCO DO BRÁS

BLOCO DO CHIQUINHO

BLOCO DO CHOCOLATTE

BLOCO DO ENCOSTA

BLOCO DO EUGÊNIO - CAÇA E CAÇADOR

BLOCO DO FAMÍLIA METRALHA

BLOCO DO FICO

BLOCO DO FUÁ

BLOCO DO GROOVE

BLOCO DO GUERRA

BLOCO DO HERCU

BLOCO DO JAMMIL

BLOCO DO JATOBÁ

BLOCO DO LITRACO

BLOCO DO PAULICEIA

BLOCO DO REI

BLOCO DO SAI, HÉTERO MIMIMI!

BLOCO DO SARGENTO PIMENTA

BLOCO DO TEMPERADINHO

BLOCO DO TREMENDÃO

BLOCO DO ZÉ PRETINHO

BLOCO DOS INVERTIDOS

BLOCO DOS PRISIONEIROS

BLOCO DOS ZATTREVIDOS

BLOCO ECO CAMPOS PHOLIA

BLOCO EDUARDO E MÔNICA

BLOCO ELÁSTICO

BLOCO ESFARRAPADO

BLOCO EU SOU DO AXÉ

BLOCO EU VOU BEIJAR - THAUAN TEIXEIRA

BLOCO FAMÍLIA SAMBA ROCK E SOUL

BLOCO FIGADO DE AÇO

BLOCO GALERA DA RAMPA

BLOCO GRANDE FAMILIA

BLOCO JAH É

BLOCO JEGUE ELÉTRICO SP

BLOCO LANTERNA PRIME

BLOCO LETS BLOCK

BLOCO LUA VAI

BLOCO MINHOQUEENS

BLOCO MORRO DA VILA ALPINA

BLOCO NÃO ERA AMOR ERA CILADA

BLOCO NOIS TRUPICA MAIS NÃO VAI

BLOCO NU INTERESSA

BLOCO OBRIGADA AXÉ

BLOCO PAIXÃO MANGUEIRENSE

BLOCO PARTIDEIROS DO MARIA ZÉLIA

BLOCO PINGA NI MIM - VILLA COUNTRY

BLOCO PIONEIROS DO SAMBA REGGAE

BLOCO PLUSAMBA

BLOCO PRIDE BANK

BLOCO PSYTRANCE SOMOS NOZES

BLOCO QUE CASAR QUE NADA

BLOCO QUEM ME VIU MENTIU

BLOCO SAIA DE CHITA

BLOCO SAMBA COMUNIDADE CONSCIENTE

BLOCO SE TE PEGO NÃO TE LARGO

BLOCO SERTANEJO

BLOCO SIRIRICANDO

BLOCO SP FORRÓ

BLOCO TOCA UM SAMBA AÍ

BLOCO TOMO JUNTO

BLOCO UMES CARAS PINTADAS

BLOCO UNIÃO

BLOCO UNIDOS DO BPM

BLOCO URUBÓ

BLOCO VA TOMA NA CUPECÊ

BLOCO VEM DANÇAR

BLOCO VOU DE TÁXI

BLOCO: AMOR PASSAGEIRO - OMNIBUS PARA TODES

BLOQUINHO DO BUSÃO

BLOQUINHO GENTE MIÚDA

BLOQUINHO INFANTIL FRALDINHA MOLHADA

BOÊMIOS DA MADAME

BREGA BLOCO

BREJA NO BLOCO

BROCO DA BUROCRA

BUNYTOS DE CORPO

CACIQUE SOCIAL CLUB

CARAMBA DO CARAMBA

CARNACOL.FOLIA

CARNAFLASH SOM DO BOM

CARNAKOO

CARNAMAURI

CARNAVAL NA GEMEIAS...ENTRE NÓS FOLIA

CARNAVELHAS

CBTUR BRASIL

COMUNIDADE 100% IRACEMA

CONSELHO DO SAMBA - DAMASIO SOARES DO NASCIMENTO

CORDÃO CARNAVALESCO AMIGOS PRATODODIA

CORDÃO CARNAVALESCO ATLETAS DO SERENO

CRISTIANO DA DEGOLAÇÃO

DANIEL HENRIQUE SIMONATO

DESCAXOTA

DESCULPA QUALQUER COISA

DOMINGO ELA NÃO VAI

DRAMAS DE SAPATÃO

ELETROTECK (BLOCO DOS TECK-LOVERS)

FILHOS DE NETUNO

FOGO & PAIXÃO

FOLIA DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS

G.R.C. BLOCO DE SAMBA VAMO Q VAMO

GALO DA MADRUGADA

GRC BLOCO CARNAVALESCO VALENÇA PERUS

GREMIO RECREATIVO E CULTURAL DO IMIRIM BRÁS PEREIRA BANDA SHOW

GUERREIROS DA COMUNIDADE JOVA RURAL

HOUSE DE RUA

IMPERATRIZ DA VILA

KAYA NA GANDAIA

MADE IN BAHIA

MAJESTY WARRIOR SOUND SYSTEM

MANADA

MEU SANTO É POP

MÉXICO PRA BAIXO

NU VUCO VUCO

O FABULOSO BLOCO AMELIE PULANDO

O SAMBA CANTA HISTÓRIAS

OS CAPOEIRA

PAULISTANO DA GLORIA

PIRANGUEIROS DE SAMPA

SAINHA DE CHITA

SIGA LA PELOTA

SÚBETE

SURFANDO EM MÚSICAS

TESÃOZINHO INICIAL

TRIO EU VOU BEIJAR - THAUAN TEIXEIRA

UNIÃO NO MORRO

UNIDES DO GRANDE MEL

UNIDOS DA MACIEIRA

UNIDOS DA RESSACA DO DIABO

UNIDOS DE PARAISÓPOLIS

UNIDOS DO INCONSCIENTE

UNIDOS DO JARDIM SAO PAULO VEM DANÇAR

UNIDOS DO SWING

UNIDOS VENCEREMOS

VAI QUEM QUER