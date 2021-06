Polícia apreende 123 kg de drogas em duas operações na capital e na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar apreendeu entre quinta (24) e sexta-feira 123 kg de drogas em duas ações. Em Embu das Artes (Grande São Paulo) a polícia encontrou mais de 56 kg de drogas em uma casa localizada no bairro Pirajussara. Já em Paraisópolis, foram outros 67 kg, entre cocaína e maconha.

As drogas foram localizadas com a ajuda de Aruck, Rollo, Colt e Duke, que são os cães farejadores da polícia. A ação faz parte da Operação Narco Brasil.

Segundo a PM, na noite de quinta-feira, uma equipe fazia patrulhamento quando um dos cães mudou de comportamento ao passar em frente a uma casa desabitada indicando a possibilidade de ali haver drogas. As equipes ingressaram no imóvel e durante as buscas encontraram sete tijolos e 8.530 porções menores de maconha, 5.400 pinos com cocaína e 8.135 pinos de crack e 17 pacotes de pasta base de cocaína. As drogas, que somaram 56,85 quilos, foram apreendidas. A ocorrência foi apresentada na delegacia do município.

Já na sexta-feira (25), policiais realizavam uma operação de combate ao tráfico de drogas em Paraisópolis (zona sul) e, novamente, os cães indicaram a possível presença de drogas em uma moradia inabitada, onde localizaram 0,740 kg de maconha, 67 kg de cocaína, uma balança de precisão, uma estufa e uma prensa hidráulica. Ninguém foi detido. A ocorrência foi apresentada no 89º Distrito Policial.