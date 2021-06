Paes anuncia vacinação de pessoas entre 43 e 47 anos na próxima semana no Rio; veja calendário

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), anunciou na tarde deste sábado (26) a antecipação do calendário da vacinação contra o coronavírus na capital fluminense.

De acordo com a nova atualização, pessoas a partir de 43 anos serão vacinadas na primeira semana de julho. Anteriormente, a vacinação desta faixa etária só ocorreria a partir do dia 12 do próximo mês.

Paes escreveu sobre o assunto em rede social: "Bora acelerar! A gente aqui transforma dificuldade em força para enfrentar os desafios. Vamos superar logo esse covid-19! Enquanto não chegamos lá vamos nos cuidando! Bora vacinar!".

Na publicação, junto com a divulgação do novo calendário, há a informação de que gestantes, puérperas e lactantes, com 18 anos ou mais, podem se vacinar todos os dias da semana.

Nesta sexta-feira (25), o pai do prefeito, Valmar Souza Paes, morreu vítima da Covid-19. Aos 78 anos, o pai de Paes estava internado desde abril por complicações provocadas pela doença.