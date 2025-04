PM usa bombas de gás em protesto por morte de ambulante baleado pela polícia

Em nota, a secretaria disse que a Polícia Militar acompanhou a manifestação, que teve início por volta das 10h20. " Uma pessoa lançou uma garrafa na direção dos policiais militares, que intervieram com gás de efeito moral. O protesto foi encerrado no Largo da Concórdia, por volta das 12h30. Até o momento, não há registro de feridos."

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), diz que o vendedor agrediu o policial com uma barra de ferro e, então, foi baleado. O policial participava de operação de fiscalização contra o comércio ilegal nas ruas do Brás, um dos principais centros de comércio popular de São Paulo.

Os manifestantes estavam com cartazes com pedidos de justiça pelo senegalês. Eles também gritaram "assassinos" quando a polícia chegou para dispersar o ato.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar usou bombas de gás para dispersar um protesto na manhã deste sábado (12) pela morte do ambulante senegalês Ngange Mbaye, 34, baleado um dia antes por um policial no Brás, na região central de São Paulo.

