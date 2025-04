Estudante que pintou suástica no rosto é indiciado sob suspeita de apologia do nazismo

Computadores e celulares do formando também foram apreendidos, mas ainda passam por perícia do IGP (Instituto-Geral de Perícias). Segundo a delegada, não há previsão de quando a análise ficará pronta.

A delegada acrescentou que ele também teria escolhido para a solenidade de formatura uma música difundida em perfis de redes sociais "com fortes referências à apologia do nazismo".

Apologia do nazismo é crime previsto na lei 7.716/1989, com pena de até 5 anos de reclusão.

Com a conclusão do inquérito policial, o caso segue para o Ministério Público, que pode oferecer ou não uma denúncia à Justiça estadual.

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O estudante da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) que tentou participar da sua formatura de conclusão de curso com uma suástica desenhada no rosto foi indiciado na segunda-feira (7) pela Polícia Civil pelo crime de apologia do nazismo. O episódio ocorreu em 18 de fevereiro deste ano.

