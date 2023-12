PM mobiliza 5 batalhões para evitar ataques da milícia após prisão de Zinho

Sucessor morto. Seu sobrinho Faustão era considerado o segundo em comando do grupo e estava sendo preparado para ser o sucessor de Zinho na organização criminosa, apontam as investigações.

Críticas à PM. Na ocasião, a PM foi alvo de críticas por não agir para impedir ataques em quase 40 pontos da Zona Oeste como represália à morte de Faustão durante uma operação da Polícia Civil. A ação coordenada dos criminosos resultou no maior número de ônibus destruídos em um só dia na história do Rio.

Proteção ao transporte. O objetivo da ação é reforçar o policiamento em estações de trem e do BRT, que foram atacadas por milicianos em retaliação à morte do número 2 do Bonde do Zinho, Matheus da Silva Rezende, o Faustão, em outubro.

Planejamento. De acordo com documentos obtidos pelo UOL, a PM definiu como pontos de reforço 9 estações do corredor BRT TransOeste, além da estação de trem de Santa Cruz.

