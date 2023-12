Mulher "pede pizza" para denunciar violência doméstica no interior de SP

A Guarda Municipal encontrou entorpecentes no local. Foram apreendidos 618 tubetes de cocaína, 100 pinos de crack, 34 frascos com lança perfume, 23 porções de maconha, além de R$ 780 reais, dois celulares e uma maquininha de cartão. Também foram encontrados vários tubetes vazios que seriam usados para embalar mais drogas.

O caso aconteceu no bairro Cristo Redentor. Segundo informações da Guarda Municipal, a mulher ligou para o número 153 com voz alterada pedindo uma pizza e passou o endereço.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher entrou em contato com a Guarda Municipal do município de Itatiba, no interior de São Paulo, para denunciar violência doméstica nesta sexta-feira (29). Na ligação, ela fingiu estar pedindo uma pizza para conseguir denunciar o companheiro, que estava em casa no momento.

