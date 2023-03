PM investiga ação violenta de policiais durante detenção de motociclista em São Paulo

Ainda conforme a PM, além do IPM (inquérito policial militar) para apurar a forma como os policiais efetuaram a detenção do suspeito, foi aberta uma sindicância para apurar o dano à viatura. A motocicleta foi apreendida.

Ainda conforme o governo paulista, a moto, uma CG 160, não tinha placa e nem registro no banco de dados do Detran, como se ainda estivesse nova na loja.

De acordo com a PM, equipes atendiam chamado na favela quando o condutor de uma motocicleta, sem capacete e em alta velocidade, entrou na via e bateu na traseira de uma viatura. O veículo ficou danificado em uma das lanternas e, também, com um risco na lateral.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de São Paulo instaurou inquérito para apurar as circunstâncias de uma ação violenta envolvendo um grupo de policiais durante atendimento de ocorrência na noite desta sexta-feira (10), na favela do Jaguaré, na zona oeste da capital.

