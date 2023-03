Chuva paralisa linha de trem no ABC e alaga avenidas na cidade de São Paulo

A avenida Professor Francisco Morato tinha dois pontos bloqueados por alagamento, na altura da praça Paula Moreira e do cruzamento com a avenida Professor Gióia Martins. A avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil também tinha um trecho alagado.

Na região do Ipiranga, a prefeitura monitorava o córrego Moinho Velho, na altura da rua 2 de Julho. Por volta das 18h, ele estava na iminência do transbordamento.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) registrou às 16h16 o transbordamento do córrego Mooca, que inundou a avenida Professo Luiz Ignácio Anhaia Mello, próximo à esquina com a avenida Salim Farah Maluf. Às 18h15, o local permanecia alagado, impedindo a passagem de veículos.

Por causa de um alagamento, a circulação de trens ficou paralisada entre as estações São Caetano do Sul e Santo André da linha, que atravessa a região do ABC. O trecho ficou interditado das 16h47 às 17h53, segundo a CPTM.

