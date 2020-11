Pisca-pisca pode oferecer perigo; veja dicas para instalação

Chegou a época de enfeitar as casas de todo o país. Mas é preciso cuidado na hora de comprar e instalar os famosos pisca-piscas.

Para o Vix, a decoradora Cecila Dale e o engenheiro Ricardo Martucchi, informaram que instalações malfeitas ou material isolante desgastado pelo tempo podem causar a fuga de corrente e, muitas vezes, o disjuntor não é suficiente para proteger a instalação contra sobrecarga e curto circuito elétrico.

Ainda para o site, o engenheiro indica o uso de um Interruptor Diferencial Residual, dispositivo capaz de detectar a fuga de corrente, evitando o consumo excessivo de energia ou mesmo possíveis acidentes como choque ou incêndio, normalmente causados por faíscas ou pelo aquecimento do circuito dos pisca-piscas.

Outro grande erro é expor as luzes de natal a ambientes com umidade, o que pode resultar em choque elétrico, já que água e eletricidade não combinam. Se sua intenção é colocar pisca-pisca em árvore de natal, a decoradora sugere que, antes de tudo, seja preso um filtro de linha com um lacre no tronco da árvore.

Em seguida, monte a camada de galhos da parte inferior da árvore e, só depois, coloque as lâmpadas para evitar acidentes. Lembre-se ainda de nunca emendar mais do que três cordões de lâmpadas consecutivos, pois poderá queimar todos e acarretar em curto elétrico. Outra maneira de garantir ainda mais segurança é proteger o piso colando feltro nos pés da árvore.