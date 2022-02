Pilotos erram a pista com Boeing 747 em Guarulhos e arremetem a segundos do pouso

Porém, cinco segundos depois, eles solicitam o "go around", ou seja, o procedimento de arremetida, ao perceberem que estavam alinhados a poucos segundos de pousarem na pista 09L, ou seja, a pista paralela que fica à esquerda da 09R.

O Jumbo Jet chegava por volta das 23h40 do horário local no voo PVV-8652 quando teve sua aproximação autorizada para pousar pela pista 09R de Guarulhos. Os pilotos confirmaram a autorização da 09R.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No final da noite de quarta-feira (9), os pilotos de um Boeing 747 não perceberam que aproximaram a aeronave para a pista errada no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, precisando arremeter a segundos do pouso.

