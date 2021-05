Pfizer quer saltar de 9 para 20 fábricas com vacinas contra a Covid

Hoje, a Pfizer tem seis unidades próprias e três em parceria com a empresa alemã BioNTech que produzem vacinas com essa tecnologia. Segundo a companhia americana, para 2022, a ideia é chegar a oito fábricas próprias e 12 unidades com parcerias.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para produzir as 4 bilhões de doses da vacina contra a Covid em 2022, meta divulgada pela Pfizer na semana passada, a farmacêutica planeja elevar de 9 para 20 o número de fábricas que tem no mundo operando na produção dos imunizantes.

