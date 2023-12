PF prende irmão de um dos mais procurados traficantes do Uruguai

A Interpol foi acionada e, por isso, a PF participou das operações para localizá-lo. Ele estaria no Brasil para acompanhar o nascimento do filho.

Segundo apurou o UOL, o preso é Diego Nicolás Marset Alba, irmão de Sebastián Marset. Eles seriam integrantes do Primer Cartel Uruguayo, facção criminosa do país. A prisão ocorreu em um condomínio de Foz do Iguaçu, no Paraná.

