Passageiros deitam no chão de trem durante tiroteio no RJ

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma operação em Vigário Geral, na zona norte do Rio de Janeiro, fez com que passageiros de um trem deitassem no chão do vagão durante um tiroteio nesta quarta-feira (27). Um policial morreu e dois ficaram feridos.

Tiros assustaram passageiros e muitos se jogaram no chão do trem na estação Saracuruna. Vídeos que circulam em redes sociais mostram também algumas pessoas deixando o trem e caminhando pela linha férrea.

Moradores relatam que o tiroteio começou durante a madrugada. A troca de tiros acontece em meio à operação da Polícia Militar no Complexo de Israel, nas comunidades Parada de Lucas, Vigário Geral, Cinco Bocas, Pica-Pau e Cidade Alta.

Um policial militar morreu e outros dois ficaram feridos. Viatura teria sido alvejada e PM teve foi atingido na cabeça. Os outros dois policiais tiveram ferimentos e não correm risco de morrer.

A concessionária SuperVia informou que os trens operam fora da normalidade. O ramal Saracuruna funciona apenas no trecho entre a Central do Brasil e Penha, com intervalo de 30 minutos. Entre Saracuruna e Penha Circular, não há circulação de trens e as estações estão fechadas para embarque e desembarque.