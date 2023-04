PF joga fora 6 toneladas de camarão que foram encontradas no chão no RJ

As equipes encontraram no local uma grande quantidade de camarão salgado sendo defumado em condições inadequadas de processamento, informou, por nota, a PF.

Os crustáceos estavam armazenados sem nenhuma condição de higiene e eram impróprios para o consumo humano. A ação aconteceu em uma parceria da PF (Polícia Federal), com o Ministério da Agricultura, Ministério do Trabalho e a Vigilância Sanitária.

