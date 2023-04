Estradas de SP devem receber 1,9 milhão de veículos no feriado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O motorista que planeja pegar a estrada neste feriado prolongado do Dia do Trabalho, comemorado na segunda-feira (1º), precisará de paciência, principalmente nos horários de pico.

Estimativas da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) preveem que cerca de 1,9 milhão de veículos sigam em direção ao litoral e ao interior paulista pelas principais rodovias de saída da capital e da região metropolitana de São Paulo a partir desta sexta-feira (28).

De acordo com a agência, o maior movimento na saída para o interior deve ser a partir das 14h desta sexta. Já no sentido litoral, o esperado é a partir das 9h de sábado (29).

Durante o retorno, o aumento no fluxo de veículos deve ser a partir das 14h até às 22h de segunda-feira.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, principal ligação à Baixada Santista, são esperados que cerca de 240 mil veículos desçam a serra. A concessionária prevê que o maior movimento deve ser entre as 9h e 18h de sábado, permanecendo intenso ainda no domingo (30), das 10h às 12h.

No sentido do litoral será implantada a Operação Descida, com sete pistas rumo à baixada e três em direção à capital. Na segunda-feira, ao todo serão oito faixas rumo a São Paulo, a partir das 12h.

No Rodoanel, usado por motoristas do interior para acessar a Imigrantes sem passar pela capital, o trecho sul deve receber 500 mil veículos durante todo o feriado. Já o oeste, cerca de 860 mil.

A rodovia dos Tamoios, que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte, cerca de 100 mil veículos devem circular pela rodovia no feriado. A previsão é de operação normal, com duas pistas para descer e duas pistas para subir a serra.

A concessionária Ecopistas projeta que 400 mil veículos passem entre sexta e segunda pelas quatro praças de pedágio nos dois sentidos do corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, um dos acessos para as rodovias dos Tamoios e Presidente Dutra e para Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira.

No interior do estado, 710 mil veículos deverão rodar pelas rodovias Anhanguera e Bandeirantes. Outros 525 mil devem passar pela Presidente Castello Branco e pela Raposo Tavares.

Para a volta ou para quem não vai viajar, o rodízio de veículos será suspenso na segunda-feira, informou a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

Neste 1º de maio também não vigoram as demais restrições existentes na cidade, como rodízio de veículos pesados, zonas de máxima restrição à circulação de caminhões e fretados. As faixas exclusivas de ônibus estarão liberadas para os carros na segunda.

VEJA OS PIORES HORÁRIOS PARA PEGAR ESTRADA

SISTEMA ANCHIETA-IMIGRANTES

**Sentido Baixada Santista**

Sábado: 9h às 18h

Domingo: 10h às 12h

**Retorno**

Segunda-feira: a partir das 12h

RODOVIA DOS TAMOIOS

**Sentido Caraguatatuba**

Sábado: 9h às 18h

**Retorno**

Segunda: a partir das 9h

CORREDOR AYRTON SENNA-CARVALHO PINTO

**Saída**

Sexta-feira: 16h às 20h

Sábado: 8h às 13h

**Retorno**

Segunda-feira: 14h às 22h

ANHANGUERA-BANDEIRANTES

**Saída**

Sexta-feira: 15h às 20h

**Retorno**

Segunda-feira: 14h às 21h

CASTELLO BRANCO-RAPOSO TAVARES

**Saída**

Sexta-feira: 16h às 20h

Sábado: 8h às 13h

**Retorno**

Segunda-feira: 14h às 22h

RODOANEL - TRECHO OESTE

Sexta-feira: 16h às 20h

Sábado: 8h às 13h

RODOANEL - TRECHO SUL

Sexta-feira: 16h às 21h

Sábado: 9h às 18h

A previsão é de trânsito normal na segunda-feira no rodoanel

Fontes: Artesp e concessionárias