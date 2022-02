PF faz operações em 5 estados contra tráfico internacional de drogas

Durante a investigação, foram apreendidas mais de oito toneladas de cocaína no Brasil e na Europa e mais de R$ 11 milhões provenientes do tráfico.

Segundo a PF, as investigações que resultaram nessa operação começaram há dois anos e contaram com a contribuição de países como França, Espanha e Estados Unidos. Segundo os investigadores, membros de uma organização criminosa internacional teriam se unido às duas maiores facções do Brasil para enviar cocaína a países da Europa.

Ao menos 200 policiais saíram às ruas para cumprir 86 mandados judiciais que foram expedidos pela 5ª e 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Membros do MPF (Ministério Público Federal) e auditores fiscais também participam da operação.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (15) as operações Brutium e Turfe em cinco estados para combater o tráfico internacional de drogas. No Rio de Janeiro, os agentes já realizaram prisões e apreensões.

