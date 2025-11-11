   Compartilhe este texto
Nilton Lins

PF faz operação contra suposto desvio de verba em Lajeado (RS)

Por Folha de São Paulo

11/11/2025 13h00 — em
Variedades



SÃO PAULO, SP, E PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal e a CGU (Controladoria Geral da União) fazem operação nesta terça-feira (11) contra suposto desvio de recursos públicos federais repassados à Prefeitura de Lajeado, no Rio Grande do Sul, em razão das enchentes que atingiram o estado em maio de 2024.

A Operação Lamaçal cumpriu 35 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, além do sequestro de dez veículos e do bloqueio de ativos de quase R$ 4,5 milhões. As buscas aconteceram nos municípios de Lajeado, Muçum, Encantado, Garibaldi, Guaporé, Carlos Barbosa, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Porto Alegre.

Segundo a PF, a investigação apura crimes contra a administração pública e lavagem de capitais provenientes do desvio de recursos do FNAS (Fundo Nacional de Assistência Social).

Um dos alvos da operação é o ex-prefeito Marcelo Caumo (PP), que governou a cidade de 2017 a 2024 e hoje é titular da Sedur (Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano). A reportagem não conseguiu localizar a defesa dele.

A Prefeitura de Lajeado disse em nota que as diligências da PF ocorreram nas dependências do setor de licitações e ressaltou que a investigação sobre os contratos não envolve a atual gestão.

"A administração municipal colabora integralmente com as autoridades, fornecendo todas as informações solicitadas e adotará as medidas cabíveis diante de eventuais irregularidades", diz o comunicado.

Em nota, a secretaria estadual comandada por Caumo disse que a investigação não abrange o período dele à frente da pasta e que o governo estadual vai aguardar o desenrolar dos fatos.

"Ainda que a apuração seja sobre contratos firmados antes do ingresso dele no quadro do Executivo estadual, o governo reforça sua absoluta disposição para auxiliar a Polícia Federal na investigação dentro do que for possível", afirmou a pasta..

Segundo a PF, durante o inquérito policial foram verificadas irregularidades na contratação de empresa pela Prefeitura de Lajeado para a prestação de serviços terceirizados de psicólogo, assistente social, educador social, auxiliar administrativo e motorista.

A dispensa da licitação foi feita com a justificativa do estado de calamidade pública declarado pelo município em 2024.

"Há indícios de que a contratação direta da empresa investigada tenha ocorrido sem observância da proposta mais vantajosa e os valores contratados estariam acima do valor de mercado. O valor total dos dois contratos, inicialmente levantados no curso do inquérito policial, somam aproximadamente R$ 120 milhões", afirmou a PF.

Os investigados poderão responder pelos crimes de desvio de verbas públicas, crimes em licitações e contratos administrativos, bem como por lavagem de capitais.

Bastidores da Política - A blindagem de Toffoli a Nadine Bastidores da Política
A blindagem de Toffoli a Nadine

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Variedades

+ Variedades


11/11/2025

O mais arriscado seria não apoiar o TFFF, diz ministro climático da Noruega, sobre recuo alemão

11/11/2025

Mãe denuncia próprio filho suspeito de assassinar mulher por R$ 20 mil no Rio

11/11/2025

Tutora do labrador Pudim, morto após comer planta tóxica, ganha indenização de R$ 25 mil

11/11/2025

Corpo de homem encontrado decapitado em operação no RJ tem marcas que indicam tiros, aponta perícia

11/11/2025

Entenda em 8 pontos as mudanças propostas por Derrite em projeto antifacção

11/11/2025

Mulher foge de motel, derruba portão, bate em carros e é presa em SP

11/11/2025

Delegado que investigou queda de balão é demitido

11/11/2025

Belém vive efeito COP, com lotação de pontos turísticos e alta de estrangeiros

11/11/2025

Servidora da Polícia Civil de MG é presa sob suspeita de desvio de armas de delegacia

11/11/2025

Anvisa proíbe venda de whey e suplementos das marcas Proteus e Bugroon

11/11/2025

Inédito, tubarão laranja encontrado por pescadores tem anomalias raríssimas

11/11/2025

Brasileira de 69 anos morre em Buenos Aires após ser atacada na rua

11/11/2025

Por indicação do Brasil, integrantes do setor de petróleo e do agronegócio têm crachás para COP30

11/11/2025

Câmeras do aeroporto de Congonhas passam a integrar o Smart Sampa

11/11/2025

Airbnb lucra com área indígena arrendada de maneira irregular ao lado da turística Caraíva (BA)

11/11/2025

Jovem pula em ponto raso de cachoeira e bate a cabeça no fundo em MT

11/11/2025

Estudos questionam defesa de que petróleo financiará a transição energética

11/11/2025

Brasil precisa debater se quer 'legislação de guerra em tempos de paz', diz Gakiya

11/11/2025

Polícia faz operação contra falsificação de bebidas alcoólicas em seis estados do Brasil

11/11/2025

PR confirma sétima morte após tornados, e número total de vítimas no Sul chega a 8

11/11/2025

Tarcísio sanciona lei que muda carreira de pesquisador, e associação diz que vai contestá-la na Justiça

11/11/2025

PF faz operação contra suposto desvio de verba em Lajeado (RS)

11/11/2025

Vítima de tornado no PR morre em hospital e mortes chegam a 8 no Sul

11/11/2025

Servidora é presa suspeita de desviar 220 armas dentro de delegacia em BH

11/11/2025

PF prende envolvidos com tráfico de remédios controlados do Brasil aos EUA

11/11/2025

Brasil precisa debater se quer 'legislação de guerra em tempos de paz', diz Gakiya

11/11/2025

Plataformas lucram com hospedagem em aldeia indígena arrendada de forma irregular

11/11/2025

4 em cada 10 brasileiras não reconhecem agressões vividas como violência contra a mulher

11/11/2025

Derrite altera texto e diz que PF pode investigar facção em parceria ou com autorização de estados


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!