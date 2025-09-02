   Compartilhe este texto

Pesquisa da UFMG avalia risco de incêndio em imóveis do centro histórico de Ouro Preto

Por Folha de São Paulo

02/09/2025 8h45 — em
Variedades



BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Levantamento realizado pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) identificou 13 edifícios com alto risco de incêndio no centro histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais.

O conjunto urbano da cidade é tombado desde 1938 pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e em 1980 foi declarado patrimônio mundial pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

O levantamento foi feito a partir da junção de três metodologias distintas que analisam a probabilidade de incêndios em edifícios públicos e privados da cidade.

Dos 141 locais analisados, 13 deles, de propriedade particular, foram considerados como de maior risco pelas três metodologias, enquanto 12 imóveis dispõem de segurança contra incêndio em todos os parâmetros.

Outras 56 edificações possuem segurança em duas das metodologias, consideradas como de baixo risco, enquanto 48 são classificadas como seguras em uma delas, caracterizadas como de risco médio pelo relatório.

Procurada, a Prefeitura de Ouro Preto afirmou que, em imóveis comerciais, a obtenção de alvará está atrelada à apresentação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e que a ausência de equipamentos de segurança em residências particulares não representa omissão fiscalizatória do município.

A gestão afirma que tem mecanismos para promover reformas de imóveis particulares de famílias sem recursos financeiros e que atua judicialmente para garantir a conservação de imóveis de proprietários com capacidade financeira.

"A Procuradoria-Geral possui em seu acervo aproximadamente 300 processos judiciais ativos que versam sobre as mais diversas questões relacionadas ao patrimônio histórico, incluindo condições de conservação de imóveis, regularização de obras, intervenções emergenciais e o cumprimento do dever legal de preservação", informa a prefeitura, em nota.

O professor Paulo Gustavo von Kruger, da Escola de Arquitetura da UFMG e coordenador do estudo, disse que a iniciativa de combinar três metodologias foi adotada para abranger uma quantidade maior de parâmetros.

"A gente avaliou principalmente a acessibilidade e a distância dos bombeiros até o local que poderia ter o sinistro e se a edificação estava preservada ou deteriorada. A distância das aberturas das janelas, umas das outras, tanto na vertical quanto na horizontal, porque a fumaça pode passar de um ambiente para outro, pela janela ou pela porta", diz o professor.

Também foi levantada a disponibilidade de equipamentos de segurança contra incêndio e se eles estavam funcionando.

O relatório também aponta soluções para reduzir o risco de incêndio nos edifícios do conjunto urbano de Ouro Preto. Para o pesquisador, a maioria delas é simples e de baixo custo de implementação.

"A maior parte dos princípios de incêndio acontece com panes elétricas. Algumas das coisas que a gente propõe é não sobrecarregar a instalação elétrica, como colocar equipamentos elétricos e eletrônicos em uma única tomada, e atualizar o cabeamento, assim como as instalações de gás".

O professor afirma que os incêndios em edifícios antigos costumam acontecer em razão da falta de manutenção e uso inadequado de instalações e equipamentos elétricos.

A equipe responsável pelo relatório produziu materiais de conscientização para serem distribuídos à população, além de propostas de cursos.

Outras recomendações, que envolvem ações do poder público, são incentivos à instalação de equipamentos de detecção e alarme de incêndio em todas as edificações e um alerta de detecção de incêndio na Praça Tiradentes, ponto central do centro histórico.

Um incêndio no local abalou os moradores da cidade em 2003, quando as chamas consumiram o prédio conhecido por sediar o Hotel Pilão, que na época estava desativado.

Não houve vítimas, mas o temor pela repetição desse tipo de acontecimento preocupa até hoje os ouro-pretanos.

Além do relatório que mapeia o risco de incêndio no centro histórico de Ouro Preto, a equipe do professor von Kruger também realizou um mapeamento em edificações de Brumadinho, em uma consultoria à prefeitura.

Procurada, a gestão municipal não respondeu o pedido para a disponibilização do estudo.

O professor afirma que o objetivo é expandir o levantamento para outras regiões históricas mineiras.

"Mas há uma dificuldade de recursos. E aí vai um apelo: não é um custo tão alto para que a iniciativa privada possa, de alguma forma, ajudar", afirmou.

Bastidores da Política - O julgamento de Bolsonaro Bastidores da Política
O julgamento de Bolsonaro

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Variedades

+ Variedades


02/09/2025

Cursinho promove live gratuita sobre vestibular 2026 da Unesp

02/09/2025

Juíza manda governo de SP pagar traslado de corpo de morador de rua morto por PMs

02/09/2025

Como foi o primeiro dia de William Bonner no 'Jornal Nacional'?

02/09/2025

Especialistas dão dicas para emagrecer sem perder massa muscular

02/09/2025

Ministério da Agricultura critica relatório do Plano Clima que ele mesmo elaborou

02/09/2025

William Bonner deixará a bancada do 'Jornal Nacional'

02/09/2025

La Niña pode voltar neste trimestre, diz Organização Meteorológica Mundial

02/09/2025

Hacker suspeito de ameaçar Felca vendia nas redes até exclusão de certificado de óbito

02/09/2025

Cracolândia avança na avenida Pacaembu, e Receita federal aciona polícia

02/09/2025

Temperatura máxima pode chegar a 28°C nesta terça (2) em SP

02/09/2025

Acidente entre ônibus e caminhão deixa um morto e 11 feridos em Batatais (SP)

01/09/2025

Sem fiscalização, moradores recorrem à Justiça contra Airbnb em habitação social em SP

01/09/2025

Policial militar atira no próprio amigo durante confusão em Niterói (RJ)

01/09/2025

Thiago Brennand é condenado a 8 anos de prisão por estupro de estudante de medicina

01/09/2025

Novo tratamento para Alzheimer inicial começa a ser disponibilizado no Brasil

01/09/2025

Thiago Brennand é condenado a 8 anos de prisão por estupro de estudante de medicina

01/09/2025

Brennand é condenado a oito anos de prisão em mais um caso de estupro

01/09/2025

Empresária que reivindica terras em Jericoacoara contesta estado e diz que 'não abrirá mão de direitos'

01/09/2025

Entenda a prisão do ex-piloto Tarso Marques por dirigir veículo sem placa

01/09/2025

Escola estadual em SP tem relatos de apologia do nazismo e agressões

01/09/2025

Unicamp prorroga inscrições do vestibular 2026 até 8 de setembro

01/09/2025

Empresa inclui mais 5,3 mil câmeras em programa de reconhecimento facial da Prefeitura de SP

01/09/2025

Janaina Paschoal associa uso de PrEP a aumento de casos de sífilis

01/09/2025

Supermercados não são obrigados a fornecer sacolas, decide STF

01/09/2025

Masp funcionará até meia-noite na última semana da exposição 'A Ecologia de Monet'

01/09/2025

Policial civil é morto a tiros na frente do filho de 10 anos em Angra dos Reis (RJ)

01/09/2025

Rio fervente na Amazônia atinge mais de 90ºC e cozinha animais vivos

01/09/2025

'Sniper do tráfico' acusado de matar soldado da Rota é condenado a 45 anos

01/09/2025

Estado de SP terá que arcar com translado de corpo de homem morto pela PM


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!