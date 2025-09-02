Cursinho promove live gratuita sobre vestibular 2026 da Unesp





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Curso Anglo promoverá uma live visando a preparação para o vestibular 2026 da Unesp (Universidade Estadual Paulista). O evento contará com a participação do professor e superintendente acadêmico da Fundação Vunesp, Renato Eugênio da Silva Diniz, e do diretor do curso Anglo, Viktor Lemos.

A live, chamada de "Como ingressar na Unesp? Panoramas e Perspectivas  2026", abordará as diferentes formas de ingresso na instituição, o atual cenário da universidade, os cursos oferecidos e detalhes sobre o funcionamento e o formato do vestibular 2026, além de outros temas relacionados.

O evento será realizado nesta terça-feira (2), às 18h30, e é gratuito e aberto ao público. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site do Anglo.

O período de inscrições gerais da Unesp começará na quinta (4) e terminará no dia 8 de outubro. Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá acessar o site da Vunesp, responsável pela organização da prova.

A primeira fase das provas será realizada no primeiro domingo de novembro, dia 2. Nesta fase, o estudante terá cinco horas para resolver 90 questões de múltiplas escolhas sobre as quatro áreas de conhecimento matemática, linguagens, ciências humanas e ciências da natureza.

Diferente do modelo usado no Enem, todas as questões presentes na primeira fase têm o mesmo peso na Unesp. Para calcular a nota nesta fase, o candidato tem que multiplicar o número de questões certas por cem e depois dividir por 90, e o resultado será a nota final.

A segunda fase do processo seletivo será aplicada nos dias 7 e 8 de dezembro. No primeiro dia, a prova vai contar com 24 questões discursivas da área de matemática, ciências humanas e sociais e ciências da natureza.

No segundo dia, os temas abordados pela prova são relacionados com a área de linguagens e a redação.

A nota da segunda fase é composta pela soma da pontuação das questões discursivas e da redação. As questões discursivas valem de zero até 72 pontos e a redação de zero e 28 pontos. O resultado final do vestibular será divulgado em 30 de janeiro de 2026.

Live do curso Anglo - Como ingressar na Unesp? Panoramas e Perspectivas

Data: nesta terça, 2 de setembro, às 18h30 (https://materiais.cursoanglo.com.br/live-unesp-2026)

Formato: Online, com inscrições pelo site do Anglo

Participação de: Renato Eugênio da Silva Diniz, professor e superintendente acadêmico da Fundação Vunesp, e Viktor Lemos, diretor do Curso Anglo

Calendário do vestibular Unesp 2026

Período de inscrição geral: 4 de setembro a 8 de outubro

Aplicação da prova na 1ª fase: 2 de novembro

Aplicação da prova na 2ª fase: 7 e 8 de dezembro

Divulgação da lista dos aprovados: 30 de janeiro de 2026