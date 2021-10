Perseguição de homem a ex-esposa e namorado dela termina com duas mortes em MT

Procurada pela reportagem, a prefeitura de Campo Novo do Parecis, responsável pelo hospital municipal, informou que a paciente segue internada e passará por exames detalhados no decorrer da semana para saber se algum órgão interno foi atingido. Consciente, ela já prestou depoimento à Polícia Civil de MT.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo dois veículos deixou dois mortos no distrito Marechal Rondon, em Campo Novo do Perecis (MT). Segundo a polícia, o episódio teria sido causado por José Valentim dos Santos, de 47 anos, um dos mortos no caso.

