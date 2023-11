Pedaços de asfalto atingem avião e decolagem é impedida em SC

Por volta das 6h, houve uma desagregação do pavimento na pista e fragmentos atingiram a fuselagem de um avião da Gol. O voo G3 1843 tinha como destino Galeão, no Rio de Janeiro.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião foi atingindo em sua decolagem por pedaços do asfalto nesta terça-feira (14), no Aeroporto Internacional de Navegantes, em Santa Catarina.

