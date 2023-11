CNJ aplica pena mínima de advertência ao juiz do caso Mari Ferrer

"O 'mal' é a atuação do juiz, e não há meio-termo, não há diálogo. É simplesmente isso ou aquilo. Trago aqui a informação de que o juiz hoje tem receio. Talvez esteja chegando o momento do Conselho Nacional de Justiça criar um comitê de defesa digital dos magistrados", defendeu.

"Junto com isso, existe ainda uma charge em que o juiz sai abraçado ao promotor com o bolso cheio de dinheiro. Essa mentira é que formou o consenso nacional contra esse magistrado, que foi ameaçado de morte, que os filhos precisaram sair do colégio. O grande desafio do futuro da magistratura é ser contramajoritário em relação ao poder digital, ao poder, da influência que existe nas redes sociais", afirmou.

O advogado do magistrado, Rodrigo Collaço, disse que o processo foi instaurado a partir de uma fake news e com base numa montagem da audiência de uma informação de que o juiz absorveu o réu por "estupro culposo", que não é verdadeira.

Porém, afirmou que não há dúvidas do cometimento da falta funcional pelo juiz, "notadamente pela omissão em frear questionamentos descabidos dirigidos à vítima do processo".

O conselheiro Richard Pae Kim divergiu da abertura do processo, mas concordou com a pena de advertência. Ele foi seguido pelos conselheiros Giovanni Olsson e Jane Granzoto Torres da Silva.

A pena de advertência foi proposta pela relatora do caso, Salise Sanchotene e foi seguida pelo corregedor Luis Felipe Salomão, pelo presidente do CNJ, o ministro Luis Roberto Barroso, e o conselheiro Marcio Luiz Coelho de Freitas.

