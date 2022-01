Para atender ao mercado das emoções, poemas sob medida

Um poema com bom caimento. Feito sob encomenda. Um poema que tenha a sua cara. Na medida certa. Com as cores e sentimentos que você quiser. Um poema que sirva direitinho. Sim, é possível comprar um poema inspirado em você mesmo ou em alguém especial.

O mercado da poesia personalizada ganhou fôlego durante a pandemia da covid-19. Sem a possibilidade de grandes demonstrações presenciais de carinho, enviar versos transformou-se em um gesto simpático de consideração, amizade e amor.

As irmãs Lívia Mota, 35 anos, e Natália Moreti, de 31, podem ser consideradas uma referência neste tipo de ofício. A dupla criou o Manas Escritas para vender versos para pessoas físicas, empresas ou para projetos e campanhas.

Desde muito cedo, Lívia e Natália cultivaram o hábito da escrita, com diários e troca de bilhetes. Já adultas, transportaram seus textos e impressões do mundo para uma página do Instagram. "Não era um projeto ou algo assim. Começamos a publicar textos em redes sociais apenas para compartilhar experiências e sentimentos", disse a publicitária Natália.

Em 2018, as irmãs foram convidadas para participar de um evento cultural em Campinas, no interior de São Paulo. Na ocasião, foram buscar inspiração no conceito de flash tattoo (desenhos pequenos que ficam disponíveis para tatuagens rápidas durante festas e eventos). "Fizemos uma espécie de flash poesia. Escrevíamos na hora, baseado naquilo que as pessoas contavam pra gente. Foi aí que tivemos esse estalo de profissionalizar essa escrita", afirmou a jornalista Lívia.

Já em 2019, a dupla viu o projeto florescer no Dia dos Namorados - quando produziram alguns poemas para casais. "Mas foi no ano seguinte, já com a pandemia, que o projeto deslanchou. Acho que o contexto da falta do abraço e do carinho ajuda a explicar essa maior procura", falou Lívia.

O trabalho das "manas" funciona da seguinte maneira. Elas marcam uma conversa via Google Meet com o cliente. Nesse bate-papo, ouvem as histórias e impressões de quem quer um poema (para si próprio ou, na maioria das vezes, para presentear outras pessoas). O poema é escrito pelas duas e pode levar de cinco a sete dias para ser entregue.

Para empresas

O poema é entregue dentro de uma carta (enviado pelo correio ou em mãos). Para clientes individuais, um poema sai por aproximadamente R$ 180. Mas, atualmente, Lívia e Natália estão com foco maior na produção poética para empresas, eventos e sites. Elas podem ser contactadas No Instagram @manas.escritas ou no site www.manasescritas.com.br.

Entre os poemas já escritos sob medida, um deles virou tatuagem: o movimento/revela o que somos/sem medo/cria novas realidades /novos lugares de possibilidades/onde seres são pertencentes / levo na pele/o provocar com a alma/que nos acende.

Outro exemplo são versos que foram encomendados para o aniversário de uma mãe: "Sente a vida pela ponta dos dedos tateia o mundo pelos bordados/pelas teclas, ao piano, La Cumparsita/do sempre presente Julio Iglesias/ tem nome de São Rafael, mas nasceu menina, Rafaelita".

As irmãs já lançaram um livro, Quatro Anos de Diferença - com poemas escritos por elas. "O título nasceu a partir da pergunta que vivemos respondendo: 'vocês são gêmeas?' 'Não, são quatro anos de diferença'", lembrou Natália. Quando a pandemia der uma trégua, elas vão inaugurar uma sala para atender presencialmente os interessados (escutar suas histórias para criação de versos). O espaço ficará dentro da Livraria Pontes, em Campinas.

Loja de poemas

A jornalista Caroline Maciel Pereira, 29 anos, também criou um serviço de poesias personalizadas. Desde criança ela participa de concursos literários e tem poemas publicados em antologias. Caroline também foi convidada a criar e declamar um poema em homenagem às vítimas da tragédia do voo da TAM, que aconteceu em 2007. Os versos foram lidos no memorial erguido para lembrar as vítimas. Depois, ela foi convidada a escrever um livreto sobre as vítimas da tragédia.

Em 2018, ela criou os "porta-poemas". Poemas que eram entregues emoldurados em um porta-retrato. "Comecei presenteando um casal de amigos. Eram frases carinhosas, mas depois fui personalizando ainda mais", contou. Com o sucesso do projeto, largou o trabalho em uma agência de notícias e se dedicou em tempo integral ao projeto. "Tenho poemas enviados até para fora do País. Agora, tenho feito projetos institucionais para empresas." O trabalho da Caroline pode ser encontrado no Instagram, na página @poesiapersonalizada.

Pelo país

Fora de São Paulo também é possível encontrar quem faça poemas por encomenda. É o caso da psicóloga Stela Victório Faustino, 36 anos, que oferece versos em Dourados (MS). Com a experiência de psicóloga, Stela também criou a Loja de Poemas. Assim como os outros casos, ela cria versos a partir de informações oferecidas pelo cliente. Além do atendimento para pessoas físicas, também faz versos para locais inusitados. "Já fiz versos para o evento de um curso de nutrição, para escola infantil e outros", contou.

"Eu comecei produzindo por meio de um poema que escrevi para o filho de uma amiga, que iria nascer. Foi quando percebi que tinha esse talento de escrever sob encomenda", falou Stela.

O valor dos poemas varia entre R$ 120 e R$160 (pode ser apenas o poema ou o poema já enquadrado e com arte). A Loja de Poemas está no Instagram, na página @loja.de.poemas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.